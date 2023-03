Después de que Laura Flores diera a conocer la noticia de que uno de sus hijos, fue hospitalizado de emergencia en la Clínica Cleveland en Florida, la actriz revela que, afortunadamente, el joven de 15 años fue dado de alta. Sin embargo, ha confesado que ella se sintió culpable por lo sucedido.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la también cantante reveló visiblemente conmovida que fue ella quien, el año pasado, le sugirió a su hijo que se colocara un balón gástrico para que bajara de peso, pues pensaba que era lo mejor para él. Ahora que el chico se encuentra estable de salud le ha ofrecido sus disculpas por haberle hecho tal recomendación.

Sin embargo, ahora vuelve a causar polémica al confesar que esta situación y el estrés generado por la noticia hizo que la menstruación regresara a su vida y es que la actriz, de 59 años, incluso ya paso por la etapa de la menopausia.

A través de las cámaras del programa HOY confesó: “Tengo 59 años, yo ya pase la menopausia... los periodos de menstruación, etc. Bueno, estoy llegando al hospital con mi hijo y después me entero de que es por estrés porque al principio no sabía que onda, ni me importó en ese momento, pues me llegó la menstruación, el jueves y yo de “que es esto”.