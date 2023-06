Laura Bozzo impacta al revelar que sufre una crisis de depresión

A pocas horas de haber desmentido en sus redes, su supuesta salida al aire de su programa Qué pase Laura, La presentadora peruana Laura Bozzo publicó una fotografía en la que sale con un moretón en el ojo.

Horas más tarde, la conductora peruana sorprendió en redes al subir una fotografía en la que se aparece con un gran moretón en la cara a causa de un golpe en su ojo.

“Estos Días no grabé no por capricho tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero dios me cuida”, escribió Laura Bozzo en su Twitter.

En enero de 2022, Laura Bozzo confesó que sufría ataques de pánico y recibe tratamiento psiquiátrico, además contó que desde los 8 años de edad va a terapia psicológica. “Yo tengo un psiquiatra, yo estoy medio loca, no voy a decir que no”, dijo.