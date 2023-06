“Clara Chía montó un show”: Paparazzi revela detalles sobre juicio con Piqué

El paparazzi Jordi Martin, quien se ha encargado de documentar la historia de Shakira y Gerard Piqué desde que se asentaron en España y, en especial, la relación del futbolista con Clara Chía que terminó en su separación de la colombiana, es noticia tras ser demando el Piqué por fotografiarlo y “acosarlo”.

Este miércoles, Piqué, Clara Chía y Jordi Martin estuvieron en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Barcelona pero nunca cruzaron miradas. La pareja exigía una orden de alejamiento en contra del fotógrafo, sin embargo, no obtuvieron el resultado deseado: el juez autorizó únicamente que el fotógrafo se mantuviera a 1000 metros de distancia de Clara, quien no es figura pública.

“Me ha sorprendido muchísimo las estrictas medidas de seguridad que solicitaban Piqué y Clara, solicitaban protección especial para ellos, hasta 4 policías han puesto encima mío para evitar el contacto físico con él. Piqué y Clara han decidido no verme, estaban en una sala anexa, así han declarado, mientras ellos salían por el pasillo a mí me metían en una sala”, explicó.

Posteriormente, el periodista puso en tela de juicio algunas de las acciones de la mediática pareja durante el proceso legal y contó la respuesta que tuvo el magistrado al escuchar que Clara Chía argumentó que tenía fobia a la prensa y a la aparición mediática.

“Clara Chía montó un show dentro de sala, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a un restaurante, sino que su mamá le tiene que llevar un tupper... esas son las barbaridades que ha dicho Clara Chía en sede judicial, barbaridades que el ministerio fiscal no le ha permitido y no han tenido en cuenta, le ha dicho ‘Señora Clara Chía sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martin’. Como ha dicho el juez, este tipo de tonterías aquí no se juzgan en el juzgado de lo penal”.

El paparazzi se burló de uno de los señalamientos que el ex de Shakira ha hecho en su contra: “El señor Piqué le ha dicho al juez ‘Es que Jordi Martín me puso un micro y me dijo que la relación se había roto por mi culpa porque yo estoy más frío que la navidad’. ¡Por favor, Gerard Piqué, por favor, maduremos!”, declaró.