Daniel Bisogno revela que llegó a pensar que tenía VIH antes de ser hospitalizado

Hace tan solo unas semanas Daniel Bisogno vivió momentos de verdadera preocupación cuando tuvo que ser hospitalizado de emergencia por graves complicaciones de salud.

Sin embargo, esta tarde, a través de una entrevista grabada, volvió al programa que conduce para dar a conocer la aterradora situación por la que atravesó, ya que antes de que dieran con su padecimiento, llegó a pensar que era portador del VIH.

“Empecé a sentirme débil, a sentirme mal y a pasarla muy mal. Cuando arranqué “Lagunilla mi barrio”, varias veces estuve a punto de desmayarme por la debilidad y no sabía que era. Me hice pruebas de todo y salieron tan bajas las defensas que primero pensaron que eran amibas, hasta que el doctor me dice: “Hay que hacerse pruebas de todo incluida la de VIH”, dijo.

Para mantener esta situación en completa privacidad, Daniel, aseguró, asistió a un laboratorio poco concurrido pero de dudoso prestigio, donde se llevó el primer gran susto, pues el examen dio un positivo “parcial”: “Encuentro un lugar donde no había tanta gente, me hice la prueba en ese momento y era de ínfima categoría. Le echan la gota (el reactivo) y medio que se veía, entonces me dice la persona que estaba haciendo la prueba: ‘esto para nosotros es positivo’. En ese momento me echo a llorar”.

El también actor, de inmediato se comunicó con su médico para contarle lo que estaba pasando, pero como el resultado era bastante dudoso, le recomendó acudir al laboratorio del hospital para someterse a un segundo estudio y salir de dudas. Con los ánimos muy bajos, Daniel acudió a la cita y ahí le explicaron que de salir negativo se enteraría ese mismo día, de no ser así sus estudios serían enviados a Estados Unidos para confirmar el diagnostico: “A nadie se lo conté porque siguen existiendo ese tipo de prejuicios. (El resultado) nunca llegó, eso quería decir que era positivo. Le hablo al doctor y le digo: ‘dame la pastilla ya”, me pidió que me calmara y me dice: ‘si estás tan seguro vete a hacer algo que se llama recuento viral”. Llega el lunes y el resultado del estudio decía: no reactivo”, relató.