La modelo Ary Tenorio sufre acoso callejero en México

La modelo Ary Tenorio utilizó su cuenta de TikTok para confesar que un hombre la acosó sexualmente en la calle. La novia del influencer Luisito Comunica compartió que, mientras iba a desayunar, un tipo la tocó sin su consentimiento.

“No me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas. Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la ‘maravillosa’ idea... iba en una moto, se sube a la banqueta con una moto y yo digo: ‘Me va a robar’... antes le tenía miedo a las motos porque te robaban rápido, ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas. El hombre me agarró las nalgas con aquel deseo, qué asco, qué cochino se sintió, de verdad que me sentí indignada y todavía de: ‘ah, qué rico, que no sé qué’ No, no, no”, dijo.

La venezolana se molestó e intentó defenderse, pero no logró su cometido. ”Traté de aventarle un golpe y le dije: ‘Pero qué te pasa’ ¿y el hombre qué hizo? se fue manejando de lo más tranquilo. Así lentesito (sic), la gente alrededor callada, nadie vio, nadie dijo nada”, comentó.

Tenorio compartió que esta no es la primera vez que la acosan en ciudad de México, pues en el metrobús vivió una terrible experiencia hace 5 años. “Esto no puede seguir pasando, la gente no tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento, no tiene derecho a decirte cualquier cochinada morbosa que se le pase por la cabeza y mucho menos venirte a decir: ‘ah, por la forma en la que te vistes’ sácate eso de la cabeza...”, finalizó.