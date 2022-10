Britney Spears fue liberada de una tutela supervisada por su padre, Jamie Spears, el pasado noviembre y desde entonces ha lanzado duras críticas a toda su familia, incluyendo a su madre Lynne Spears y a su hermana Jamie Lynn Spears, por no ofrecerle la ayuda o el apoyo adecuados.

Tras otra publicación de la cantante durante el fin de semana en el que lamenta que su familia no reconozca lo que le hizo, Lynne ha tendido la mano a su hija a través de su cuenta de Instagram. Lynne escribió: “¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te extraño. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar con ustedes en persona! ¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! Me disculpo por todo lo que te haya hecho daño!”.

La mamá de la intérprete de ‘Toxic’ publicó su comentario a raíz del post de la cantante de 40 años -que no invitó a sus padres ni a sus hermanos cuando se casó con Sam Asghari a mediados de este año- en el que pedía una “disculpa genuina” a su familia.Britney había escrito: “Puedo entender que mis posts quejándose de mi pasado puedan parecer coherentes. Debe parecer que me cuesta mucho dejar todo atrás... pero para mí el verdadero problema es que mi familia hasta el día de hoy honestamente no tiene conciencia alguna y realmente creen en sus mentes que no han hecho nada malo en absoluto. Podrían al menos responsabilizarse de sus actos y reconocer el hecho de que me hicieron daño. Para mí, una disculpa genuina me ayudaría a cerrar el círculo, pero sinceramente me sorprende que cada día de mi vida, incluso después de saber lo que me hicieron, sigan actuando como si estuviera bien”.

Britney añadió que a pesar del tiempo, continúa trabajando en ser más fuerte. ”Su reacción demuestra que no tengo una familia que me valore o respete .... EN ABSOLUTO. Eso es lo más duro para mí y por mucho que los quisiera, es algo que probablemente nunca podré superar. Cuando publico en esos momentos, sólo quiero hablar desde mi corazón porque es extremadamente duro para mí y luego miro hacia atrás y veo cuánta gente dice que lo supere... Estoy trabajando para ser más fuerte”.

No es la primera vez que Lynne se dirige a su hija a través de su cuenta de Instagram.Durante el verano pasado, ella escribió: “Britney, toda tu vida he intentado apoyar tus sueños y deseos. Y también he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades. Nunca te he dado ni te daría la espalda. Esta charla es sólo para ti y para mí, cara a cara, en privado”.