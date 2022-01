La amante de Tristan Thompson rompe el silencio tras el nacimiento de su hijo

View this post on Instagram

“Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en público como en privado”, continuó el deportista.

Además, la estrella de la NBA se disculpó con su expareja Khloé Kardashian.

“Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado”.

Thompson agregó: “No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Te tengo el mayor respeto y amor. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo”.