La Academia de 'Operación Triunfo Estados Unidos' fue evacuada en Colombia

Los cinco finalistas del reality 'Operación Triunfo Estados Unidos' , producido por Telemundo, tuvieron que evacuar de emergencia la Academia en Bogotá debido a un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

Los concursantes Frankie, Karol Wilson, Lalah, Leslie y Wandy se encontraron en plena clase de canto y ensayo general cuando la estructura del edificio comenzó a crujir y el piano del estudio empezó a moverse visiblemente.

El colmo de la mala suerte. 'Operación Triunfo Estados Unidos' vivió este lunes 10 de agosto su gran final adelantada, después de que Telemundo decidiera cancelar el reality musical.

Como se puede apreciar en las imágenes, los cinco finalistas se encontraban ensayando dentro de la Academia cuando el terremoto que sacudió Colombia este lunes los obligó a evacuar las instalaciones.

El video de la evacuación generó críticas en redes sociales contra la producción por no tener señalizadas las salidas de emergencia, ya que los participantes y el staff se atrasaron en salir del edificio por no saber dónde estaba la salida.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Deben multar ese edificio por no tener señalizado el área de evaluación". "Me estresé viendo cómo no salían por ninguna puerta!!! Debería ser claro cual es la salida de emergencia", fueron algunas de las reacciones en Instagram.