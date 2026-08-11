La Academia de 'Operación Triunfo Estados Unidos' fue evacuada en Colombia

Los cinco finalistas del reality 'Operación Triunfo Estados Unidos' , producido por Telemundo, tuvieron que evacuar de emergencia la Academia en Bogotá debido a un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.
Los concursantes Frankie, Karol Wilson, Lalah, Leslie y Wandy se encontraron en plena clase de canto y ensayo general cuando la estructura del edificio comenzó a crujir y el piano del estudio empezó a moverse visiblemente.
El colmo de la mala suerte. 'Operación Triunfo Estados Unidos' vivió este lunes 10 de agosto su gran final adelantada, después de que Telemundo decidiera cancelar el reality musical.
Como se puede apreciar en las imágenes, los cinco finalistas se encontraban ensayando dentro de la Academia cuando el terremoto que sacudió Colombia este lunes los obligó a evacuar las instalaciones.
El video de la evacuación generó críticas en redes sociales contra la producción por no tener señalizadas las salidas de emergencia, ya que los participantes y el staff se atrasaron en salir del edificio por no saber dónde estaba la salida.
"Deben multar ese edificio por no tener señalizado el área de evaluación". "Me estresé viendo cómo no salían por ninguna puerta!!! Debería ser claro cual es la salida de emergencia", fueron algunas de las reacciones en Instagram.
El terremoto de magnitud 7,4 tuvo lugar cerca de San José del Palmar, a unos 300 kilómetros de Bogotá, donde se encuentra la Academia y se graba el programa. Aunque la capital colombiana no fue la zona más afectada del país, el seísmo también pudo sentirse allí, como se aprecia en las imágenes de los concursantes.
Frankie, Karol, Lalah, Leslie y Wandy estaban preparando la gala final cuando comenzaron a decir: “Está temblando”. El movimiento no parece demasiado pronunciado, ya que las cámaras no logran captarlo. “Primera vez en mi vida que siento uno”, asegura Frankie.
Al rato, se escucha cómo, a través de un pinganillo, se ordena la evacuación del equipo, que no sabe muy bien por dónde salir del edificio. “Evacúen, por favor”, se escucha de fondo mientras la cámara fija su imagen en un pasillo. El programa deja abiertos algunos micrófonos durante unos segundos, en los que se puede escuchar a concursantes y miembros del equipo comentar el temblor.
Este hecho ocurrió a solo unas horas de que se llevara a cabo la gran final adelantada del concurso musical. Telemundo había decidido recortar drásticamente la duración del show y terminarlo de manera anticipada este mismo lunes debido a los bajos índices de audiencia y problemas internos.
Pese al susto provocado por el fuerte temblor, los informes locales indicaron que la gran final del programa logró seguir adelante.