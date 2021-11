Desde luego, la estrella de televisión se superó a sí misma con una intervención en la que no dudó en hacer referencia a sus tres matrimonios fallidos -con el productor musical Damon Thomas, con el jugador de baloncesto Kris Humphries y con el padre de sus hijos Kanye West- para insinuar que el segundo no funcionó por motivos que escapaban a su control.

“La verdad es que resulta muy emocionante estar aquí para asistir a una boda gay, en serio. No había ido a ninguna desde mi segunda boda”, aseguró ante todos los presentes.

“Cuando Simon me pidió que dijera unas palabras, me quedé un poco desconcertada porque todavía no le he cogido el truco a esto del matrimonio. No sé qué tipo de consejo creen que les podré dar esta noche”.

Sin embargo, no todo fueron bromas y Kim terminó su intervención en un tono muy serio dejándole claro a los novios que ellos tendrán mucha más suerte que ella en su vida en común porque es capaz de reconocer “el amor verdadero” cuando lo tiene delante.