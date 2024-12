Kendrick Lamar Tour: fechas y ciudades de Estados Unidos

Lamar, de 37 años, y SZA, de 35, ya habían viajado juntos para The Championship Tour en 2018, y varios otros artistas habían firmado con el sello discográfico Top Dawg Entertainment en ese momento.

El rapero de “Humble” y la cantante de “Snooze” trabajaron juntos recientemente para las canciones “Gloria” y “Luther” del nuevo álbum de Lamar, GNX, que se lanzó el 24 de noviembre. Sus últimas colaboraciones debutaron en el puesto n.° 27 y n.° 3 del Billboard Hot 100, respectivamente.

En el pasado, Lamar y SZA también han trabajado juntos en temas como “Babylon” de 2014, “Untitled 04 | 08.14.2014” de 2016, “Doves in the Wind” de 2017 y “All the Stars” de 2018 de la banda sonora de Black Panther. “All the Stars” recibió nominaciones a los premios Grammy, Oscar y Globo de Oro.

Te mostramos las fechas de la gira Grand National de Kendrick Lamar y SZA a continuación:

19 de abril: Minneapolis, Minnesota: estadio U.S. Bank

23 de abril: Houston, Texas: estadio NRG

26 de abril: Arlington, Texas: estadio AT&T

29 de abril: Atlanta, Georgia: estadio Mercedes Benz

3 de mayo: Charlotte, Carolina del Norte: estadio Bank of America

5 de mayo: Filadelfia, Pensilvania: Lincoln Financial Field

8 de mayo: East Rutherford, Nueva Jersey: estadio MetLife

9 de mayo: East Rutherford, Nueva Jersey: estadio MetLife

12 de mayo: Foxborough, Massachusetts: estadio Gillette

17 de mayo: Seattle, Washington: estadio Lumen

21 de mayo: Los Ángeles, California: estadio SoFi

23 de mayo: Los Ángeles, California: estadio SoFi

27 de mayo: Glendale, Arizona: estadio State Farm

29 de mayo: San Francisco, California: Oracle Park

31 de mayo: Las Vegas, Nevada: estadio Allegiant

4 de junio: St. Louis, MO - The Dome at America’s Center

06 de junio - Chicago, IL - Soldier Field

10 de junio - Detroit, MI - Ford Field

12 de junio - Toronto, ON - Rogers Centre

16 de junio - Hershey, PA - Estadio Hersheypark

18 de junio - Washington, DC - Estadio Northwest