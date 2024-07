“Lovely Runner” llegará a Netflix en Agosto

Byun Woo Seok interpreta a Ryu Sung Jae.Los suscriptores de Netflix lo reconocerán por otras series como “Namsoon Strong Girl” y “Record of Youth”.

Kim Hye Yoon interpreta a Im Seol. La actriz apareció anteriormente en series coreanas de Netflix como Secret Royal Inspector y Joy, Live On, Record of Youth, Incredible You y Castle in the Sky.

La revista Cosmopolitan publicó una entrevista con la estrella de “Lovely Runner“, Kim Hye Yoon. La actriz respondió sobre el inesperado éxito de la serie: “Es más de lo que merezco y estoy realmente agradecida por ello”.

“Sentí como si estuviera mirando el diario de alguien. Vivir como Im Sol desde su adolescencia hasta los treinta fue un momento precioso. Fue una buena experiencia y aprendí mucho del personaje”.

Al discutir los factores que contribuyen a la enorme popularidad del drama, Kim Hye Yoon enfatizó: “Creo que el mayor encanto de ‘Lovely Runner’ radica en la narrativa de rescate mutuo. En el drama, las escenas representadas desde la perspectiva de Sol fueron retratadas nuevamente desde la perspectiva de Sun Jae (Byeon Woo Seok), lo cual creo que a mucha gente le gustó”.

Lovely Runner promete suspenso, romance y giros inesperados.Marque en sus calendarios el 1 de agosto y prepárese para sumergirse en esta fascinante historia.