Hugh Jackman disfrutó prepararse para ‘Deadpool y Wolverine’

Hugh Jackman disfrutó el reto de ponerse en forma para protagonizar ‘Deadpool y Wolverine’.

El actor de 55 años retomó el papel de Wolverine para la nueva película de Marvel, y ha revelado que le encantó el reto de transformar su físico.

El actor de Hollywood - que protagoniza junto a Ryan Reynolds la producción - dijo a la revista PEOPLE: “Llegué al punto, debe haber sido probablemente hace diez años, en el que no lo disfrutaba mucho. Me dolía. Fue duro. Pero me he tomado un descanso y he bailado mucho. He estado haciendo espectáculos de escenario y arena. Así que cuando volví a ello, fue muy divertido y me emocioné”.

Hugh se sorprendió gratamente de lo bien que su cuerpo respondió al reto. Dijo: “Me dolía un poco al principio, pero me encantó que mi cuerpo siguiera respondiendo. Y me di cuenta de lo bueno que es para el cerebro. Tuve que comer mucho. Para mí, por mi tipo de cuerpo, soy delgado por naturaleza. Fue lo que más me preocupaba”.

Por otra parte, Hugh ya había abogado anteriormente por un mayor apoyo a la salud mental de las estrellas de cine.

El actor sugirió que es muy importante cuidar “de todas las personas”.

En declaraciones a la BBC, Hugh explicó: “Hay una pequeña parte de mi cerebro de la vieja escuela que piensa: ‘Bueno, eso es cosa tuya’. Si tienes que ir al médico, por la razón que sea, tu pie, tu salud mental, ya sabes, debes solucionarlo. Pero creo que sería sin duda una señal por parte del empresario de que entendemos que cuidar de la persona en su totalidad, no solo pagarle, sino cuidar de su bienestar en todas sus formas es muy, muy importante”.