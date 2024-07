Lady Gaga confirma su compromiso con Michael Polansky

Lady Gaga ha desatado rumores de que se ha comprometido con su novio de muchos años, Michael Polansky, después de presentarlo como su prometido.

La estrella del pop, de 38 años, se encuentra en París como parte de los Juegos Olímpicos de 2024 tras grabar una actuación para la ceremonia de apertura. En una de las pruebas de natación se la vio reunida con el primer ministro francés, Gabriel Attal, y fue grabada por las cámaras presentando a su novio como su “prometido”.

En el video, publicado en TikTok por Attal, se ve a Gaga saludando al político antes de presentar a su “prometido” Michael, quien se inclina para estrechar la mano de Attal.

Attal escribió en la publicación: “Gracias Lady Gaga por tu actuación en la ceremonia de apertura. Fue impresionante”.

Se cree que la pareja lleva junta desde 2020.

SU VIDA AMOROSA.



La cantante estuvo comprometida anteriormente con el actor Taylor Kinney, con quien mantuvo una relación de cinco años después de conocerse en el set de producción del video musical de su tema ‘You and I’ en 2011. La pareja se comprometió el día de San Valentín de 2015, pero finalmente se separó al año siguiente.

Gaga salió más tarde con el agente de talentos, Christian Carino, y también se rumoreó que había planes de boda, pero se separaron en 2019 después de dos años juntos.

La cantante de ‘Born This Way’ admitió anteriormente que está “emocionada” por casarse y tener hijos, así como por llevar a cabo más labores filantrópicas y financiar a un equipo de médicos para que investiguen sobre la fibromialgia y el dolor neuropático y crónico, que ella padece.

Gaga declaró a la revista InStyle que sus objetivos son: “Matrimonio. Más música, más películas, más caridad con la Fundación Born This Way (una organización sin ánimo de lucro dedicada a empoderar a los jóvenes y apoyar la salud mental y el bienestar). Quiero hacer mucha más filantropía. Quiero ayudar a financiar más investigación sobre la fibromialgia y el dolor neuropático y crónico reuniendo a un equipo de médicos. Tengo muchos sueños y esperanzas. Lo que realmente conseguiré, no tengo ni idea, pero sé que lo haré con la gente a la que quiero”.

Al ser cuestionada sobre formar una familia, dijo: “Diré que me hace mucha ilusión tener hijos. Quiero ser madre. ¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos tener un ser humano dentro y hacerlo crecer. Luego sale, y nuestro trabajo es mantenerlo vivo. Es muy gracioso: todo el mundo trabaja en mi casa todos los días. Cuando entran, siempre les digo: ‘¡Bienvenidos al útero!”, bromeó.