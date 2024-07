La familia de Vanessa Williams la mantiene con los pies en la tierra

La familia de Vanessa Williams la ha ayudado a seguir siendo “normal”.

La estrella de 61 años ha dado las gracias a su red de apoyo por ayudarla a sortear los posibles escollos de la fama.

Así lo dijo a la revista PEOPLE: “Todo el mundo siempre dice: ‘¿Cómo eres tan normal? ¿Cómo tienes los pies en la tierra? ¿Cómo manejas las cosas? ¿Cómo lo sobrellevas? ¿Cómo encuentras soluciones? Dependes de tu familia’. Por suerte, tengo una familia estupenda que siempre me ha apoyado y, en tiempos de crisis, es de ella de quien dependes. Vanessa cree que la fama y el éxito no han cambiado su carácter”.

Así lo explica: “Las cosas que te rodean no cambian lo que eres. Las opiniones de los demás no cambian quién eres. Tú sabes de qué estás hecha. Así que deja que el polvo se asiente, que el ruido se calme y tendrás tu oportunidad. Quédate tranquilo sabiendo que no he cambiado. Algún día se lo demostraré”.

Es más, Vanessa siempre confió en que algún día llegaría a tener un gran éxito.

La estrella de ‘Desperate Housewives’ dijo: “Soy muy competitiva. Sabía que tenía talento, así que sabía que podía triunfar. No me gusta oír que no, así que si se cierra una puerta, tiene que haber una puerta lateral, una puerta trasera”.

A pesar de ello, Vanessa admitió recientemente que fue “muy ingenua” al principio de su carrera.

La actriz renunció a su título de Miss América después de que se publicaran fotografías suyas de contenido X en una revista, y le resultó difícil sortear la polémica.

Al reflexionar sobre el escándalo, dijo a la publicación: “Hubo una tremenda carga, presión, vergüenza, juicio. Asumí todo eso con 21 años. Era mundial. Puedes fracasar en silencio, pero aquello fue un fracaso mundial. Miro atrás a mi yo de 19 a 20 años y pienso: ‘Dios mío, eras tan ingenua, tan confiada, tan vulnerable’”.