El jurado declara culpable a Harvey Weinstein de un cargo en Nueva York

Nueva York

Ese cargo, que conlleva hasta cuatro años de prisión al no implicar uso de fuerza, involucra a la actriz Jessica Mann, quien afirmó haber sido violada por Weinstein en un hotel de Nueva York en 2013.

En medio de las marcadas diferencias entre los miembros del jurado, Weinstein fue declarado no culpable de otro cargo de agresión sexual en primer grado relacionado con la modelo Kaja Sokola . El jurado comenzará deliberando este jueves sobre un tercer cargo: violación en tercer grado, que también se le imputa.

Incluso solicitó la nulidad del juicio, petición que el juez rechazó al considerar que “estas situaciones pueden ocurrir en un juicio atípico”. “Han sido muchas sesiones, semanas de tensión con relatos contradictorios. Esto podía pasar, pero no permitiré nada que infrinja la ley ni los derechos del señor Weinstein”, afirmó Farber, antes de anunciar los veredictos.

El abogado defensor de Weinstein, Arthur Aidala, criticó al juez Farber por no identificar a quienes ejercían presión. “No es la primera vez que esto ocurre durante el juicio. Usted debe representar al estado de Nueva York y está permitiendo esta situación”, manifestó Aidala.

Acto seguido, se celebró una reunión privada entre el juez, los fiscales y la defensa de Weinstein —quien no estuvo presente—, fuera del alcance de la prensa.

El proceso de deliberación ha estado marcado por la tensión desde su inicio. Hasta ahora, el jurado no ha logrado consensuar un veredicto sobre el cargo de violación en tercer grado, lo que obliga a reanudar las deliberaciones este jueves.

Durante el caos en la sala, Weinstein intervino con voz ronca para insistir en que no se le está brindando un juicio justo. “Lo que ocurre en esa sala de deliberación no tiene nada que ver con este proceso. No estoy teniendo un juicio justo. Es tiempo de acabar esto, encontrar un jurado diferente sin peleas ni amenazas, y comenzar un nuevo juicio”, dijo el productor, ganador de un Óscar.

Weinstein ha permanecido recluido durante todo el juicio —excepto durante las audiencias— en la prisión del hospital neoyorquino Bellevue, debido a que padece leucemia y problemas cardíacos. Más allá de este proceso, cumple desde 2022 otra condena de 16 años por violación y agresión sexual en Los Ángeles.