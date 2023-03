Jungkook de BTS cierra su cuenta de Instagram

El popular integrante del grupo de Kpop surcoreano es tendencia en redes sociales por haber cerrado el 28 de febrero abruptamente su cuenta de Instagram, dejando desconcertadas a sus fans.

Como ya es su costumbre, el cantante hizo por sorpresa un En vivo en la red social coreana Weverse. Durante la misma deleitó a sus fans conectados con su karaoke personal, tal como hace siempre.

En medio de la transmisión, el popular vocalista del grupo de Kpop BTS , anunció que había cerrado su cuenta personal de Instagram porque no la usa realmente. Así que le pidió a sus fans que no se asustaran.

“Borré mi cuenta de Instagram. No fue pirateada. Simplemente la borré porque no la estaba usando mucho... ¡Así que no se preocupen!”, dijo en vivo para consolar a Army, como se le denomina al ejército de seguidores del grupo BTS .

En Weverse anticipó que el cierre de la cuenta en Instagram puede ser definitivo: “También borré inmediatamente la aplicación [Instagram], ¡y no creo que vaya a usarla a partir de ahora! Solo quería avisarles por adelantado”.

Dicha cuenta la abrió, al igual que el resto de los integrantes de BTS, el 6 de diciembre de 2021. Los demás miembros las mantienen activadas.