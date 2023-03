Harry Styles, Elton John y Spice Girls tampoco irán al concierto de coronación de Carlos III

Harry Styles, Spice Girls y Sir Elton John rechazaron un acercamiento para actuar en el concierto de coronación del Rey Carlos.

Un gran espectáculo musical tendrá lugar en el Castillo de Windsor el 7 de mayo, el día después de que el monarca asuma formalmente el trono, pero el ex galán de One Direction está ‘atado’ con otros compromisos y la principal elección del rey, Elon John, estará en Europa como parte de su gira ‘Farewell Yellow Brick Road’.

Una fuente le dijo a la columna Bizarre del periódico The Sun on Sunday: ’Los organizadores están trabajando contra el reloj para reunir una alineación emocionante, pero se han enfrentado a una serie de desafíos. Elton John estaba en lo más alto de la lista de Charles, pero debido a su gira europea, en la que actuará en Alemania el viernes anterior y poco después del concierto de Windsor, no puede ir al Reino Unido. Mientras tanto, el hombre del momento, Harry Styles, también está ocupado con una gira y no puede reunir a los miembros clave de la banda, ya que estarán en un tiempo de inactividad muy necesario’.

Una propuesta de reunión completa de Spice Girls está cancelada ya que no pueden comprometerse con el programa porque las cinco miembros individuales, Mel B, Melanie C, Victoria Beckham, Geri Hornet y Emma Bunton, están demasiado ocupadas en actividades individuales para encajar en los ensayos.

Take That encabezará el concierto, aunque no se realizará una reunión propuesta con Robbie Williams, mientras que Kylie y Dannii Minogue, Lionel Richie y Andrew Lloyd Webber también estarán involucrados.

Además, el cantante de ‘Troublemaker’, Olly Murs, también está en conversaciones para actuar. La fuente agregó: ’Olly tiene tal presencia en el escenario y una gran base de fans, sería una gran adición’.

La noticia de las ausencia de Harry Styles, Elton John y las Spice Girls llega una semana después de que se revelara que tanto Adele como Ed Sheeran también rechazaron el concierto real debido a otros compromisos.