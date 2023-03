“También he encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita un hombre... Siempre he sido dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo, he sido una enamorada del amor. Y creo que esa historieta, de alguna manera, he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mi misma hoy en día”.

“Cuando una mujer tiene enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida, y cuando sales fortalecida, es proque has aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar tu vulnerabilidad y a expresar eso que se siente, ese dolor. Dicen que lo contrario de la depresión, es la expresión”.

En los avances previos de la entrevista, compartidos en redes, Shakira sorprendió a sus fans al decir que “hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

Muchos aseguraron que esta frase hacía alusión a la actual pareja de Piqué, Clara Chía. “A través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela a aquellos que quizás no pueden hablar”, señaló la colombiana en la charla, después de soltar la reflexión anterior.

“He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podría. Ahora me siento completa, porque siento que dependo de mi misma, y que además tengo dos niños que dependen de mi, así que tengo que estar más fuerte que una leona”.

Hacia el final de la charla, Shakira expresa su agradecimiento a Bizarrap, el músico y productor argentino con quien realizó “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, la canción que se volvió viral por abordar directamente su rompimiento con el futbolista.

“Entré al estudio de una forma y salí de otra. Fue un gran desahogo, necesario, para mi propia sanación y mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido esa canción”, reconoció la cantautora.

“Es tolerar la frustración, entender que hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a construir”.