“Estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay” , asegura Shakira en una parte de la entrevista. Y en redes se ha especulado que se refería a Clara Chía Marti , la nueva novia de Gerard Piqué cuando dijo: “Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

View this post on Instagram

¿Dónde y cuándo ver la entrevista?

De acuerdo con información que se publicó en el portal de N+, el periodista Enrique Acevedo entrevistará a Shakira en vivo el lunes 27 de febrero de 2023 a las 10:30 de la noche hora de México y 11:30 de la noche hora de Colombia, a través del canal Las Estrellas, en streaming por N+ y estará disponible en la plataforma ViX.

Al conocer la noticia, los seguidores de inmediato dejaron sus comentarios.

“Muero por ya verla”, “qué honor entrevistar a la latina más grande de la música, felicidades”, “¿Y qué nos va a contar nuestra Shakira? Que todo lo que mal empieza mal termina que cuando ella se metió con Piqué, él tenía novia y ella fue la intrusa o eso no lo contará solo ahora se victimiza por lo que le hizo Piqué”. “No puedo esperar”, “esa mi Shakira no se deje, voz para la mujer”, “¿Cuál tetra? Ya no me inspiran esas letras (se te extraña en Univisión)”, “La Shakira está dolida por que la cambiaron por una más joven” y “Wow lo que todos esperamos una entrevista por fin de ella felicidades”, fueron solo algunos.