Adele confirmó su compromiso con el empresario Rich Paul en un concierto en su residencia de Las Vegas.

La intérprete de “Someone like you”, en uno de sus últimos conciertos se presentó con un espectacular anillo de diamantes en su dedo anular, según los expertos en joyería estiman que el anillo tiene un valor de casi $ 1 millón dolares.

Adele fue vista usando el mismo anillo por primera vez en los Brit Awards de 2022, pero los rumores se desvanecieron cuando la marca de joyería favorita de las celebridades, Lorraine Schwartz, habló sobre el vestido como parte de su conjunto con pendientes de diamantes de 50 kilates.