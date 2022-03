View this post on Instagram

Después, Kim solicitó el divorcio de West en febrero de 2021, tras casi siete años de matrimonio. Finalmente, en diciembre de ese año solicitó ser declarada legalmente soltera.

También pidió separar las cuestiones de la custodia de los hijos y los bienes de su estado civil y que se le devolviera su apellido de soltera.

En los documentos judiciales que Kim presentó el 23 de febrero pasado, la socialité dijo: “Deseo mucho estar divorciada. Le he pedido a Kanye que mantenga nuestro divorcio en privado, pero no lo ha hecho. Kanye ha revelado mucha información errónea sobre nuestros asuntos familiares privados y la co-paternidad en las redes sociales, lo que ha creado angustia emocional. Creo que el hecho de que el tribunal ponga fin a nuestro estado civil ayudará a Kanye a aceptar que nuestra relación matrimonial ha terminado y a avanzar por un camino mejor que nos ayude a criar pacíficamente a nuestros hijos”.

La estrella de las Kardashians añadió: “Aunque desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestro matrimonio. Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que ha llegado a la conclusión de que quiero poner fin a nuestro matrimonio, aunque él no lo haga”.