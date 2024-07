Joe Manganiello niega que su matrimonio con Sofía terminara por querer hijos

Joe Manganiello ha desmentido a Sofía Vergara al asegurar que su matrimonio no terminó por desacuerdo sobre tener hijos.

El actor de 47 años se separó de la estrella colombiana - quien tuvo a Manolo, de 32 años, con su primer marido Joe González - a principios de este año después de casi una década de estar juntos y mientras que ella afirmó que todo llegó a su fin porque él quería tener hijos y ella no, él ha revelado ahora que las cosas no sucedieron de esa manera.

Durante una entrevista con Men’s Journal, el actor indicó: “Eso no es cierto. Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una gran conversación al empezar, durante el primer mes de noviazgo. Dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Solo dímelo, y sabré de qué se trata, y está bien’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca me iría si no funcionaba. Y no lo hice. No fue inevitablemente por eso que todo terminó. Fue porque dos personas se distanciaron, y a veces eso pasa”.

Los comentarios de Joe llegan después de que la actriz de ‘Modern Family’, de 52 años, afirmara explícitamente que la razón del divorcio fue porque dudaba en convertirse en una “madre anciana”, aunque insistió en que no tiene ningún problema con nadie que elija convertirse en madre a una edad mayor.

En declaraciones a El País, Sofía dijo: “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja. Creo que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no va conmigo. Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy preparada para ser abuela, no madre. Así que, si llega el amor, tiene que venir con (sus propios) hijos. También estoy en la menopausia, es lo natural”.