La cantante y actriz Jennifer López ha visitado el plató de su buena amiga Ellen DeGeneres para reflexionar sobre el revuelo que no ha dejado de generar, desde que empezaran a surgir los primeros rumores en abril del año pasado, el segundo capítulo de su historia de amor con el actor Ben Affleck.

18 años después de poner fin a su compromiso matrimonial y romper la relación, los dos astros de Hollywood disfrutan ahora de una de las etapas más estables y felices de sus vidas.

En su conversación con la presentadora, Jennifer ha presumido de lo “hermoso” de su vínculo sentimental y ha confesado además que ella es la primera “sorprendida” con el impactante giro de guion que se ha producido en su trayectoria personal.

“No creo que haya alguien más sorprendido con esto que nosotros mismos. No, jamás me imaginé que esto podría volver a pasar. Creo que es hermoso”, ha señalado la diva del Bronx en su amena charla con la también humorista.

La estrella de la música reconoció recientemente que la racha tan positiva que atraviesa a día de hoy se debe en parte a su renovado noviazgo con el oscarizado director, del que se siente muy orgullosa a cuenta de sus logros profesionales y también por la forma en que ha conseguido encauzar su vida amorosa tras su divorcio de Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos.

Jennifer es madre de los mellizos Max y Emme, fruto de su extinto matrimonio con el cantante Marc Anthony.

“Nunca he estado mejor y pienso que todos estamos viviendo un momento precioso. Me siento afortunada, feliz y agradecida de estar con él. Es una historia de amor muy bella, a la que se le ha dado una segunda oportunidad”, manifestaba en conversación con la revista People.

