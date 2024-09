Jenna Ortega sigue adaptándose a su propia fama y éxito.

La actriz de 21 años ha disfrutado de un ascenso meteórico en los últimos años, y todavía se está adaptando a su nuevo estatus como uno de los nombres más grandes de Hollywood.

Así lo dijo la estrella de ‘Wednesday’ a MTV: “Definitivamente es un ajuste”.

De hecho, a Jenna le encantó poder pedir consejo a Winona Ryder, su compañera de reparto en ‘Beetlejuice Beetlejuice’, sobre cómo navegar por la fama a una edad muy temprana.

Explicó: “Estoy muy agradecida de estar donde estoy y ella me dijo algo parecido. Fue muy agradable hablar con alguien que realmente me entendía porque... puedes recurrir a tu familia, que te quiere y te apoya, pero ellos no lo saben. Fue realmente perspicaz y revelador, y esa fue sin duda una de las cosas en las que conectamos”.

Del mismo modo, Winona confesó recientemente que tiene un “vínculo sagrado” con Jenna.

La veterana actriz estableció una profunda conexión con Jenna en el rodaje de ‘Beetlejuice Beetlejuice’, y Winona sugirió que veía mucho de sí misma en su coprotagonista.

La actriz, de 52 años, que también protagonizó la película original de ‘Beetlejuice’ en 1988, declaró al periódico The Sun: “Me sentí como si estuviera viendo una versión más joven de mí misma, sólo que ella es cien veces más genial. Me encantó lo que Jenna aportó. Es única. Me deja alucinada. Es una persona increíble. Es una de mis personas favoritas. Es la persona más auténtica. Una vez que la conversación comenzó, nunca se detuvo. Tenía este vínculo sagrado con Jenna que era increíblemente mágico. Casi como almas gemelas”.