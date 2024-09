Jenna Ortega se sintió aterrorizada cuando vio ‘Beetlejuice’ por primera vez.

La actriz de 21 años admitió que se sintió aterrorizada por el personaje de Michael Keaton tras un encuentro con un “Beetlejuice borracho” en una fiesta de Halloween.

La actriz de Hollywood - que protagoniza la nueva película, ‘Beetlejuice Beetlejuice’ - dijo a CNN: “Vi la película cuando tenía unos nueve o diez años en casa de un amigo. Recuerdo que sudaba mucho porque vi a una persona borracha disfrazada de Beetlejuice cuando tenía unos seis años en una fiesta de disfraces de Halloween y me aterrorizó. Estaba muy mal maquillado. Estaba tomando alcohol en una esquina y el maquillaje le chorreaba por el cuello. La peluca verde... parecía una locura. Entonces mi amigo puso la película y vi quién era y me hizo recordar. Me puse muy nerviosa al verla por primera vez”.

Jenna admitió hace unas semanas que se sintió intimidada cuando conoció a Michael Keaton por primera vez.

La actriz protagoniza junto a Michael, de 72 años, la nueva entrega de Tim Burton, por lo que disfrutó de la experiencia de trabajar con uno de sus héroes de la interpretación.

Así lo dijo a BuzzFeed: “He sido tan fan de Michael Keaton durante tanto tiempo que creo que, al verle en persona, me sentí muy intimidada. Pero es tan dulce, tan divertido, tan encantador, tan profesional. Siento que he aprendido mucho sólo con verle”.

A Jenna también le sorprendió la transformación de Michael en el personaje de Beetlejuice. Indicó: “Fue muy extraño verle convertido en Beetlejuice porque estaba irreconocible. Era la primera vez que veía a alguien desaparecer por completo, sin dejar rastro de sí mismo. Fue muy especial”.