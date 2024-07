Irina Baeva continuará en “Aventurera” pese a las duras críticas

Dos semanas después del estreno de Aventurera, y muchas críticas, el productor Juan Osorio aseguró que sí habrá cambios en el musical, pero desmintió que la protagonista Irina Baeva haya renunciado al proyecto debido a las críticas recibidas por su desempeño en la historia.

Osorio indicó que se reunió con Baeva para hablar de las modificaciones que prepara, ya que buscaba tener su opinión y del resto del elenco, para tomar decisiones.

“Les puedo decir que cuando a mí alguien me renuncia, la acepto automáticamente, porque si me está diciendo que no le interesa el proyecto, no tengo por qué tenerla o tenerlos en ninguno, así sea novelas o teatro lo que esté haciendo”, aseguró el productor.

“En este caso, me encanta la unión, la integración y el compañerismo que hay, así como la fortaleza. El día de ayer ya se unió Nicola (a la obra) y le dio un abrazo a Irina, y le dijo: ‘Aquí voy a estar contigo’. De repente uno ve el compañerismo de los actores y eso es lo que fortalece un proyecto”, dijo Juan Osorio en entrevista con los periodistas.

A pesar de lo dicho, debido a las extensas críticas se le preguntó a Osorio si corría peligro el papel de Baeva en el musical.

“Yo no diría eso. Diría que ella es un reto. Irina... todavía estamos en pláticas, haciendo obviamente un análisis de todo lo que ha pasado”, expresó Osorio.