Atomic Rose canta este 12 de julio en el Mad Cool Fest en España

El grupo capitalino Atomic Rose se convertirá manaña viernes 12 de julio en la primera banda hondureña en presentarse en el Mad Cool Fest que se realiza del 10 al 13 de julio en Madrid, España, con una programación protagonizada, entre otros, por Dua Lipa, Pearl Jam y The Killers.

Daniela Aguilar, la vocalista de la agrupación, conversó con Diario La Prensa desde Madrid, y aseguró que están muy entusiasmados por presentarse en este tipo de eventos, donde tendrán la oportunidad de interpretar ocho de sus temas originales. Su escenario es el Mahou cinco estrellas y comenzarán a las 6:15 pm (hora de España).

Daniela está acompañada por sus compañeros de grupo Daniel Frañó, Gabriel Fléfil, Eduardo Moreno e Iván Zaldívar. Todos ellos disfrutan desde ayer de las ventajas que trae ser la banda ganadora durante el concurso que se llevó a cabo en febrero, y donde los hondureños fueron los más votados y mejor calificados por los jueces.

Cuénteme, ¿Cómo se sienten?

Estamos superemocionados, ahorita que ya es el día antes y estamos un poquito nerviosos. Es nuestra primera vez tocando en un lugar internacional y tenemos nervios de cómo nos va a ir, pero sea como sea, estamos superagradecidos por la oportunidad y emocionados.

¿A qué artista quieren ver?

Estábamos superemocionados, yo personalmente, de ver a Dua Lipa. A ella la vimos ayer (miércoles 10 de julio) y los chicos están superemocionados de ver a Bring Me The Horizon, que es una banda de rock pesada que yo lo puedo ver por ellos, pero estaban superemocionados por ellos. En el día en que nosotros tocamos va a estar la banda Måneskin, entonces no sabemos si va a haber una posibilidad de verlo en los camerinos, pero si eso se da, sería fantástico.

¿Se imaginaron alguna vez participando en algo tan grande?

La verdad es que imaginárnoslo siempre lo hemos imaginado, es algo que siempre hemos querido, incluso el año pasado Gabriel y yo fuimos a un festival en Estados Unidos y estuvimos todo el rato diciendo, nosotros podríamos estar en algo así, el otro año vamos a estar en un festival y pues lo manifestamos y ahora aquí estamos. Solo que en un escenario más pequeño, pero sea como sea, aquí vamos a estar.

¿Cómo lograron recaudar los fondos para viajar?

Nosotros estamos pagando el viaje con fondos propios, la verdad, gracias a todas las personas que nos han apoyado yendo a nuestros conciertos, comprando nuestras camisetas, nuestra mercancía y a las marcas que nos han apoyado con patrocinio de redes sociales. Que últimamente, en estos últimos meses hemos estado trabajando más con marcas a cambio de posteos en redes sociales, entonces con todos esos fondos que hemos logrado, incluso conseguimos patrocinio de Iberojet para conseguir un descuento en los vuelos y así lo hemos estado haciendo.

¿Qué canciones van a presentar? ¿Cuánto tiempo estarán en el escenario?

Vamos a presentar ocho canciones, van a ser “Feelings”, “A Simple Place”, “Don’t Make Me Laugh”, “VCR”, una nueva que vamos a lanzar mañana que se llama “Do I Really Wanna Know?”, nuestra más reciente que es “Don’t Bring Your Friends” y la más famosa “Cool Girl” y la segunda más famosa que es de las nuevas, la introducción del álbum que es “Big Hits”, con esa vamos a cerrar. Y vamos a tocar en un total de 35 minutos.

¿Cómo los han tratado los organizadores del evento?

Los organizadores del evento han sido superbuenos con nosotros, la verdad nos han tratado fantástico, nos dieron permiso de ir a todos los shows del festival. Ahora me estoy arreglando para ir casualmente a los shows del día de hoy y se han portado fantásticos, la verdad.

¿Qué sigue después del festival?

Después del festival, estamos planificando ver si tocamos en algún lugar aquí. Nos vamos a quedar una semana más a conocer Madrid y conocer nuevas personas y crear nuevas oportunidades para nosotros.