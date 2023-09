Ian McKellen no se plantea retirarse aunque ya tenga 84 años

El caso de Ian McKellen es un bastante particular en la industria porque la fama y el estatus de estrella de Hollywood le llegaron pasados los 60, gracias a las franquicias de ‘X-Men’ y ‘El señor de los anillos. Para aquel entonces él ya era uno de los actores más respetados del Reino Unido gracias a su trabajo en el teatro, el cine y la televisión, pero fue a partir de entonces cuando conquistó al gran público y a las generaciones más jóvenes, para las que siempre será Magneto o Gandalf.

Basándose en su experiencia, tiene claro que su carrera profesional todavía podría darle muchas sorpresas y satisfacciones a pesar de que ya ha cumplido 84 años, y ni se le pasa por la cabeza la idea de jubilarse. El intérprete incluso se sorprende cuando le han planteado esa posibilidad en su última entrevista, porque no entiende qué esperan que haga con su tiempo si no está subido a las tablas del teatro o rodando frente a las cámaras.

“¿Retirarme para hacer qué?”, ha respondido rápidamente durante la conversación que ha mantenido con Variety. “Nunca me ha faltado trabajo, pero soy consciente de que en cualquier momento podría ocurrirme algo que me impidiera volver a trabajar. Pero mientras las rodillas aguanten y la memoria siga intacta, ¿por qué no voy a seguir? Creo que ahora soy bastante bueno en esto de actuar”.

Por supuesto, sabe que la edad le ha pasado factura, pero niega rotundamente que sus facultades para recordar los diálogos se hayan visto afectadas por mucho que un crítico se hiciera eco recientemente de que se había olvidado de una frase en un ensayo de la obra ‘Frank and Percy’, y se preguntara si era una señal de que había llegado la hora de que Ian McKellen se retirara.

Como él recuerda con paciencia, eso es algo que le sucede a todos los intérpretes en algún momento y su primer instinto fue reunirse con dicho crítico para hablar del tema. “Quizá no sea lo más acertado. Sólo conseguiría atraer más la atención sobre el tema. Al fin y al cabo, hace tiempo que hice las paces con los críticos”, ha reconocido.