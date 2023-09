Andrea Legarreta explota contra presentadores de ‘Chisme No Like’: “Escorias humanas”

Andrea Legarreta explotó en contra de Javier Ceriani y Elisa Beristain en Hoy por difundir información falsa sobre su vida privada. Y es que los conductores de Chisme no like fueron los primeros en dar a conocer que supuestamente Erik Rubín habría engañado a su esposa con Mónica Noguera y su supuesta infidelidad habría detonado su separación.

“Son un par de escorias humanas, perdón que lo diga así, pero es que así es. Un tal Javier Ceriani, una tal Elisa Beristaín (...) dicen que Mónica Noguera fue la culpable, la amante de Erik, y que por es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un lugar que no corresponde”.

De esta manera, la conductora de Hoy desmintió que Mónica Noguera tuviera algo que ver en su separación de Erik Rubín. Pero eso no fue todo, también aprovechó las cámaras del matutino de Televisa para enfrentar otros rumores que giran en torno a su rompimiento, ‘información’ que los mismos conductores de Chisme no like habrían difundido.

Andrea Legarreta también levantó la voz por todos los artistas que también han sido protagonistas de chismes supuestamente difundidos por las mismas personas.