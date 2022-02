¿Hizo un cameo Tom Holland en ‘Euphoria’?: ‘Quizá lo sea y no lo sepan’

Holland añadió: “Me encantaría ser estrella invitada o simplemente ser un extra en ella. O tal vez lo sea y no lo sepan”.

La estrella de la franquicia de ‘Spider- Man’ ha demostrado anteriormente que es un ávido espectador de la serie, protagonizada por su novia Zendaya.

“Como estoy aquí en España, intenté verla anoche”, le dijo a Andrea Compton en la alfombra roja del estreno de ‘Uncharted’ en Madrid a principios de este mes.

Y añadió: “Mi Now TV no funciona aquí en España, así que me descargué una VPN. Todavía no funcionaba, así que no he visto el quinto episodio. He oído que es increíble”.