La actriz Andrea García, hija de Andrés García, dio a conocer algunos detalles de la actual situación de salud de su padre, además reveló que la tiene bloqueada.

Después de que el pasado mes de julio, Andrés García acusara a su hija de varias cosas, entre ellas de practicar brujería, ella salió a aclararlo y pedir una reconciliación.

“Las declaraciones, tanto personales como públicas, de mi santo señor padre, pues también son parte de su proceso, de su enfermedad, que es una situación bien delicada y bien dolorosa, entonces, tanto nosotros como familia, y yo los invito que ustedes como prensa y la audiencia, lo tomen con mucha compasión y con mucha perspectiva”, dijo Andrea.

“Por el mismo proceso, las personitas a veces pierden la claridad mental, yo he consultado mucho con doctores, incluso hay un proceso que es el hígado ya no puede procesar las toxinas, entonces se van al cerebro a veces, aunque uno se quiera comunicar con la persona, no es como cuando una persona está completamente sana, de que, bueno, se te baja el coraje y ya hablamos, no hay esa vía de comunicación”, agregó.

La hija del actor aseguró que entiende a su padre y que no le guarda rencor, ya que todo lo que dice es producto de su enfermedad.