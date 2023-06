Hermana de Karol G colapsa en plena calle tras confesar que sufre depresión postparto

La hermana mayor de Karol G, Verónica Giraldo, está viviendo uno de los episodios más turbios de su vida, tras el nacimiento de su bebé hace cuatro meses. Le ve el lado oscuro a la maternidad con el desgarrador padecimiento de depresión postparto. En febrero alarmó a todos cuando apareció llorando desconsoladamente en su cuenta en Instagram “al sentirse sola teniendo todo”.

Ahora nuevamente volvió a preocupar a sus seguidores, cuando este miércoles 21 de junio colapsó en su depresión mientras se estaba manejando su carro, por lo que se vio forzada de detenerse en plena calle y usar su red social para desahogarse.

El detonante en esta oportunidad habría sido lo superflua que se ha convertido muchas personas que solo se fijan en lo material que ella tiene y no el que su corazón puede dar. La maquilladora profesional expresó abatida entre lágrimas:

“Les quería dar un consejo: nunca, nunca se fijen en una red social. Ustedes me ven y que me dicen: ‘¡Qué rica tu vida, qué chimba tu vida!’. (...) Pero ustedes lo que ven es añadidura. Si ustedes realmente me conocieran a mí, reconocieran a Verónica Giraldo, a ella no le importa nada de eso. A ella lo que le importa es la familia y la gente que ama”, manifestó ahogada en llanto.