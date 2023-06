Tom Cruise revela que siempre ha admirado a Shakira

Incluso el histrión de Top Gun habló sobre las caderas de Shakira, pues la conductora del programa comentó que las caderas no mienten, haciendo alusión al tema “Hips Don’t Lie”, a lo que el actor contestó que no.

“ Ella es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo... Ella es muy buena persona”, comentó en el programa “ Despierta América ”.

“No, sus caderas no mienten, no lo hacen”, dijo Tom Cruise.

Después de que Cruise y Shakira fueron captados en la Fórmula 1, fuentes cercanas a ellos aseguraron que el actor quería conquistarla y que incluso hasta le mandó flores a la cantante, pero después se dio a conocer que la intérprete de “Te Felicito” no está interesada en el actor de forma romántica, por lo que los rumores se disiparon.

Mientras esto sucede, Gerard Piqué regresó a Barcelona sin sus hijos, por lo que no estarán presentes en una celebración familiar que tendrá el jugador el fin de semana.