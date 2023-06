Kesha y Dr. Luke ponen fin a su disputa legal

Después de nueve años de enfrentamientos legales, Kesha y el productor musical Dr. Luke llegaron a una resolución en la demanda por difamación presentada por la cantante.

Según NBC News, ambas partes han acordado poner fin al litigio. “Solo Dios sabe lo que pasó esa noche, como siempre he dicho. No puedo contar todo lo que pasó”, manifestó Kesha en un comunicado de prensa en el que la artista expresó su deseo de cerrar este capítulo de su vida y comenzar uno nuevo.

El Dr. Luke también emitió su propia declaración para señalar el acuerdo. “Si bien aprecio que Kesha reconozca nuevamente que no puede contar lo que sucedió esa noche en 2005, estoy absolutamente seguro de que no sucedió nada”.

El productor de 49 años reiteró que nunca drogó ni agredió a Kesha ni a ninguna otra persona, y afirmó haber luchado incansablemente por limpiar su nombre durante casi una década.

La demanda de Kesha contra el Dr. Luke, que tendría un juicio el próximo mes, se presentó en Los Ángeles y Nueva York en 2014, acusándolo de abuso físico y verbal, además de la supuesta agresión sexual.

En respuesta, el Dr. Luke, cuyo nombre real es Lukasz Gottwald, presentó una contrademanda y acusó a Kesha de inventar acusaciones de violación para liberarse de su contrato discográfico.

En 2020, el Dr. Luke ganó el caso civil en la ciudad de Nueva York, donde un juez determinó que Kesha lo difamó al hacer “declaraciones falsas” a Lady Gaga, diciendo que él había violado a Katy Perry, según documentos obtenidos por E! News en ese momento.

“Perry testificó inequívocamente que Gottwald no lo hizo. En respuesta, Kesha no ha planteado un problema que se pueda juzgar. No hay evidencia alguna de que Gottwald violó a Katy Perry o de que Katy Perry, cuyo testimonio bajo juramento no ha sido refutado, no deba ser creído”, indicaron los documentos.

Además, se ordenó a Kesha que pagara al Dr. Luke y a su sello, KMI, una suma de interés previo al juicio de 373 mil 671.88 dólares por incumplimiento de su contrato. En ese momento, el equipo legal de Kesha anunció que planeaba apelar la decisión.