Hayden Panettiere está dispuesta a casarse otra vez

Hayden Panettiere está dispuesta a casarse.

La actriz de 35 años se separó de su compañero, el boxeador Wladimir Klitschko, de 48, en 2018 tras nueve años juntos, y aunque ahora se siente “contenta” con su lugar en la vida, reveló que estaría abierta a pasar por el altar con la “persona adecuada”.

Cuando la revista People preguntó a Panettiere si la idea del matrimonio estaba sobre la mesa, ella respondió: “Para la persona adecuada, sí. Aunque hay un cierto lugar en el que me gustaría que ambos estuviéramos en nuestras vidas”.

La estrella de ‘Nashville’ subrayó que estaba centrada en su hija Kaya, de nueve años, que tiene con Klitschko, y se deshizo en elogios sobre lo orgullosa que estaba de ella.

La actriz dijo: “Hace tantas cosas. Juega golf, ajedrez. Baila desde que era pequeña y le encanta cantar. Tengo un video de ella cantando ‘Moana’ que te haría reír mucho. Y los caballos son su vida”.

Panettiere compartió que se esforzó por superarse haciendo ejercicio con su entrenadora personal Marine Alton, a la que también llama su “entrenadora vital”.

La actriz dijo: “Ha sido muy bueno para mi salud mental”.

Aun así, la estrella admitió que nunca ha sido una fanática del ejercicio.

Lo admitió: “Siempre he odiado hacer ejercicio. Nunca había tenido que hacerlo porque practicaba deporte o hacía ejercicio en los sets. Tenía las piernas más increíbles cuando estaba rodando ‘Nashville’ porque tenía que llevar unos tacones altísimos, y le había dado a mi personaje de Juliette Barnes este pequeño paseo de lado que hacía cuando actuaba, y era básicamente como hacer sentadillas todo el día”.

La actriz de ‘Scream VI’ se deshizo en elogios hacia su entrenadora, y subrayó que Alton la ha “animado” a aceptarse a sí misma y a dejar atrás sus inseguridades.

Indicó: “Estos largos y hermosos paseos en los que podíamos desahogarnos como si fueran una sesión de terapia, me dieron poder. Mi cuerpo empezó a reaccionar, no solo por el entrenamiento. Me permitió liberar el estrés, las altas expectativas que siempre había puesto en mí misma”.