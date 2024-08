Gerardo Coronel revela sorpresas para sus conciertos en Honduras

Y próximamente estará en una doble jornada de conciertos en Honduras, el viernes 6 de septiembre en el Nacional de Ingenieros Coliseum, mientras el sábado 7 de septiembre en Expocentro de SPS. Un evento organizado y producido por Escobar Live Music, On Media y L&R Producciones. Además, Diario La Prensa y Diario El Heraldo son parte de los patrocinadores.

REDACCIÓN . Gerardo Coronel es un cantante y compositor mexicano, destacado por su proyección musical desde muy joven. El intérprete nacido en Apatzingán, Michoacán, comenzó su camino en la música a la edad de 14 años, pero fue a principios del 2016 que soltó el tema más importante como artista solista, y no tardó en convertirse en éxito internacional.

Diario La Prensa tuvo la exclusiva entrevista con el artista mexicano, en la cual profundizó sobre sus momentos complicados y gratos dentro de su trayectoria, el proceso creativo en sus composiciones, así como sus expectativas para los conciertos en Honduras, en los cuales aseguró que “más que unos conciertos, son experiencias que los fanáticos podrán disfrutar de principio a fin”.

1. ¿Qué ha sido lo más complicado y lo más placentero para usted en la búsqueda del éxito en la industria musical?

Han sido bastantes cosas, ha tocado trabajo arduo, muchos altibajos, pero al final de cuentas, han resultado en cosas bonitas. Hay días en donde sientes que no está funcionando tu música, sientes que a la gente ya no le gusta; sin embargo, de un momento a otro suenas por todas partes.

También haber conocido tantas ciudades estos últimos tres años, tantas culturas diferentes al haber estado en diferentes países. Creo que todo lo que han pasado en estos últimos años han sido experiencias positivas, y con lo más gratificante que me quedo es conocer tanta gente distinta, tantas historias bonitas y la gran cantidad de gente que nos ha tratado de una manera muy linda. Llegar a tantos corazones y poder “cerrar algunos ciclos y comenzar otros” en terceras personas con mi música es algo con lo que me quedo también.

2) Desde muy joven compone (escribe), ¿cómo es su proceso artístico cuando crea música desde sus inicios hasta hoy?

Es bastante básico, no soy el típico compositor que se fuerza todos los días a componer una canción, yo siempre dejo que llegue sola. Nunca estoy forzándola solo por crear material. De repente duras dos o tres meses sin escribir una canción, pero en ocasiones en una semana escribes cuatro o cinco, entonces es lo bonito de dejar que la creatividad llegue sola. Claro, siempre alimentando ese “ojito de agua” que es donde la creatividad y la imaginación agarran recursos para poder aterrizar una canción.

Siempre trato de escribir cosas que me pasan o cosas que siento, posibles futuros escenarios. Es muy orgánico. A veces la obligación nos inspira a componer. Una de las características principales de “El Jerry” es la creatividad espontánea.

3) En su más reciente álbum “CHSM el hígado Vol. 2”, ¿cómo ha visto la aceptación del público y cómo fue el proceso de creación del mismo?

Fue muy bueno, aunque lento, tenemos dos temas ahorita que están llamando mucho la atención “¿Qué hay que hacer?” y “CHSM El Hígado”, este segundo también es el nombre del álbum.

Estuvimos un par de meses trabajando en este disco, pero nos tomamos todo este tiempo porque lo hicimos con cariño. Estábamos tratando de escoger las canciones ideales. De 25 a 26 canciones que se grabaron en esa etapa, quedaron 15 dentro del disco. Las que elegimos definitivamente son mis favoritas de las que he grabado, entonces muy emocionado con el resultado y con la aceptación que la gente le dio. Casi ochenta millones de reproducciones en las plataformas digitales es algo muy bueno.

4) Gerardo Coronel, también tiene muchas colaboraciones con grandes artistas, como: Edwin Luna, Nathan Galante, El Mimoso, Grupo Firme, entre otros, ¿cómo define estas experiencias con músicos consolidados y otros que han emergido recientemente?

Nos ha tocado trabajar con buenos amigos, he tenido la suerte de crear bonitas relaciones con diferentes artistas y personas dentro del ambiente de la música. Es lo mejor de todo, cuando haces un tema en colaboración, le va bien y aparte queda una bonita amistad con los músicos, no tiene precio.

5) ¿Qué podemos esperar de sus conciertos en Tegucigalpa y SPS?

Esperen pasársela muy bien, definitivamente se los aseguro. Me gusta que la gente se divierta como a mi me gusta divertirme y créanme que a mi me gusta pasármela muy bien. Lo van a disfrutar, es una experiencia que tienen que venir a vivir para desahogarse, alegrarse, para llorar y cantar. Estoy muy emocionado y un poquito nervioso porque son nuevos rumbos, nuevas tierras para mi. Estoy muy seguro que van a disfrutar bastante estos eventos.