FOTOS: La piñata de Galilea Montijo llorando causa furor en redes sociales

Comentó que desde hace más de 28 años el público la ha visto crecer, pero también reír, llorar de tristeza y de felicidad.

‘Siempre me he callado y me he aguantado. Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida. Una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años. Estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado ni de ningún otro escándalo”, aseguró la conductora.