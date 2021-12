¡Vuelve a la soltería! Eiza González termina con su novio

Eiza González regresó a la soltería, ya que terminó su relación con el deportista Paul Rabil tras siete meses juntos, reportó Page Six.

“La separación ocurrió hace unas semanas y no fue nada desagradable. Sus horarios de trabajo simplemente no estaban alineados y eso puso tensión en su relación”.

¡Aunque seguirán siendo amigos!”, indicó una fuente cercana al medio Just Jared.

Aunque representantes de la estrella de I Care a Lot, de 31 años, y del ex profesional de lacrosse, de 35 años, no han respondido a peticiones de comentarios al respecto, parece que la ex pareja realmente se mantiene en buenos términos.

Ambos aún se siguen en Instagram e incluso se han dado “me gusta” a algunas de sus publicaciones desde la ruptura.