“Flowers”, el sencillo que definió la carrera de Miley Cyrus aún no se detiene

Por supuesto, “Flowers” no es nueva en el top 40 del recuento. Ya ha pasado muchos meses dentro del nivel del Billboard Global 200 y, aparentemente, el mundo no ha terminado de escuchar el corte.

Cuando se analiza a los líderes con mayor trayectoria en la historia del Billboard Global 200, Cyrus solo se ubica detrás de otras dos superestrellas. .

El favorito navideño de Mariah Carey, “All I Want for Christmas Is You”, posee el récord, con 18 turnos no consecutivos en la cima de la cuenta. “As It Was” de Harry Styles ocupa el segundo lugar, con 15 fotogramas en el número 1.

Hablando de Styles, está sentado muy, muy cerca de Cyrus esta semana. “As It Was” sube del puesto 41 al 39 en el Billboard Global 200 de esta semana. Se une a Cyrus para encontrar su camino de regreso al top 40 y aterriza solo un peldaño por delante de ella.

Fuente: Forbes