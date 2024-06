Jason Kelce no cree que Travis Kelce y Taylor Swift lleven una vida ‘normal’

La estrella de la NFL , Jason Kelce , admitió que él y su esposa , Kylie Kelce, pensaron que las cosas se volvieron “locas” para ellos en el pasado en términos de reconocimiento público, pero el ex centro de los Philadelphia Eagles señaló que no era nada como la atención que el tight end y la megaestrella reciben donde quiera que vayan.

Durante un encuentro con ‘Good Morning America’, reveló: “Cuando tienes una buena familia y amigos a tu alrededor, ese aspecto de la vida sea mucho más fácil. Tengo una familia preciosa... Y siempre he sido un tipo con los pies en la tierra. Puede que no lo parezca cuando juego futbol, pero fuera del campo quiero ser una persona auténtica. Alguien que parezca muy afín... si alguien me pide una foto y no es el momento de tomarla, tendré una conversación con él”.

A pesar de las muchas oportunidades que se le presentan, el deportista de 34 años insistió en que sólo está centrado en el presente, más que en cualquier objetivo a largo plazo, pero que realmente está “viviendo un sueño”.

Y añadió: “Estoy tan metido en el presente, hombre. Estar presente en el ahora es algo de lo que me enorgullezco. Intento no pensar demasiado en el futuro, porque nunca sabes qué oportunidades se te van a presentar. Sé que me espera una temporada de futbol en 2024 que me entusiasma. Soy muy afortunado y estoy muy agradecido por todo lo que me ha pasado en la vida”.

“Siento que estoy en la cima de la montaña, incluso después de ganar el Super Bowl y tener la temporada baja que estoy teniendo.Y sólo mirando hacia adelante a lo que viene en la vida, hombre... Estoy tan agradecido. Tan agradecido.Y si. Viviendo el sueño”.