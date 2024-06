¿Paris Jackson ignoró a Ester Expósito en un evento de moda? Este es el momento viral en redes

Reacciones

Este momento ha dividido opiniones en redes, pues muchos dicen que Paris Jackson fue antipática con Ester Expósito, sin embargo, otros la defienden y afirman que tan solo es una persona introvertida y no tan social como la artista española.

“Veo a Ester queriendo tener buena onda con ella y la tipa con la mirada sobradora”, ha dicho una usuaria. “Ester es todo lo hermoso, elegante y educado que está en la vida”, agregó otra.

“Pero en serio que fastidio la otra mirándolo tanto a uno, cuando claramente te está ignorando”; “A Paris le cayó muy bien Ester, se le nota en la cara la buena química que le da”; “Estas dos no se quieren. Qué decir”; “Paris simplemente no la conoce y no la interesa conocerla, no veo nada de malo en eso”; “Ester se lo merece por ser antipática con sus fans, que esto le sirva para bajar su ego”; son otros de los comentarios que inundan las redes.

Hasta el momento, ninguna de las famosas se ha pronunciado sobre esta polémica.