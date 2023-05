Feid dice estar feliz por su éxito, pero no piensa mucho en la fama

Los Ángeles (EE.UU.).- Aunque no le gustan las tendencias, al reguetonero colombiano Feid no le molesta ser llamado “el cantante de moda”, mantiene los pies en la tierra y cuenta en una entrevista con EFE que no piensa en la fama: “Todavía no quiero imaginarme el alcance que tengo”.

“Es muy ‘chimba’ (bueno) si soy el cantante de moda, aunque las modas son muy gonorrea, son raras, pero quizá es cierto que estoy en un momento en el que mi música está siendo descubierta por mucha gente y teniendo mucha exposición”, dice el autor de “Normal”.

El 2022 marcó un antes y un después en la vida de Salomón Villada Hoyos. El lanzamiento de su álbum “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, el inicio de su gira “Ferxxo Nitro Jam” y las convivencias con fanáticos descontroladas, le mostraron las repercusiones del éxito en primera fila.

“Sí fue un año en el que me fue cabrón, cambié de vida, ese tour me cambió en muchos sentidos, pero siento que todavía puedo hacer cosas más grandes”, asegura.

Fue en una visita que hizo a México el año pasado que Feid pudo percatarse del impacto de su fama, cuando un grupo masivo de seguidores invadió el hotel en el que se hospedaba con esperanzas de verlo y obtener un autógrafo o una foto con él.

Pero el camino musical del también compositor y productor musical tiene más historia que la locura que ha generado en los años más recientes.

En 2015, Feid lanzó su primer disco de estudio y para entonces ya le había escrito canciones a personalidades como J Balvin, Reykon y Nicky Jam.

FIEL A SU IDENTIDAD

Para 2020, encontró una nueva identidad bajo el nombre de Ferxxo y alcanzó la popularidad con temas como “Porfa”, junto a Justin Quiles, “Borraxxa”, junto a Manuel Turizo o “Relxjxte”, con Sky Rompiendo.

Pero el prestigio que ha alcanzado ahora con temas como “Normal” o “Hey mor”, que suma más de 551 millones de reproducciones en Spotify, no ha cambiado sus ganas de hacer música ni lo ha presionado a la hora de crear.

“Pensar en que mi música le va a llegar a más gente no me hace sentir cosas diferentes, siempre he hecho canciones que me gustan mucho, que disfruto cantar y de las que yo me siento orgulloso, nada de eso ha cambiado”, cuenta.

Cada vez más “maduro” y seguro de su identidad como artista, el cantante ahora enfrenta las tarimas estadounidenses con la continuación de su gira por Norte América.

“Lo que más me gusta de estar en los escenarios es buscar a la gente que va vestida de mí, ver cómo se ponen las gafas, el color verde, es muy chimba ver eso. Cómo viven el momento y sienten lo que dicen las canciones”, expresa.

ARRASANDO EN 2023

En lo que va del año, Feid lanzó la colaboración junto a Young Miko “Classy 101”, hizo “Niña Bonita” junto a Sean Paul y recientemente se convirtió en el representante latino del programa musical Sprite Limelight, que en el pasado había reconocido a artistas como Kali Uchis.