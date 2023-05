Rosalía explota el TikTok con parodia de Rauw Alejandro

REDACCIÓN. La guapísima catalana ha conquistado el mundo gracias a sus sensuales coreografías tanto en los escenarios como en sus redes sociales, así como sus arriesgados atuendos y su personalidad carismática y divertida.

Este fin de semana la ‘motomami’ ha vuelto a estallar las redes con una de sus ocurrencias, pues resulta que ha parodiado a su novio, el cantante Rauw Alejandro y ha dejado al descubierto varias manías del reggaetonero.

En el video se ve a Rosalía completamente concentrada en el papel de su galán, luciendo una peluca azul e incluso usando la ropa de él para imitarle en algunas situaciones del día a día.

La parodia comienza imitando el ‘enfado’ de Rauw Alejandro por la tardanza de Rosalía al arreglarse: “Baby, yo siempre estoy ready, tú te tardas 30 horas”, dice la artista imitando el acento boricua de su novio.

Con un gran sentido del humor, la Rosalía ha desvelado los carísimos gustos de su chico en cuanto a los carros: “Me voy a comprar un coche, ¿ok? Algo sencillo, un Ferrari”, dice, simulando una llamada telefónica de él.

Seguidamente, la “motomami” aparece durmiendo y quejándose del calor, tal como, según ella, lo hace Rauw y luego “remeda” sus expresiones al perder en los videojuegos.

Posteriormente, la sexy estrella de la música sale comiendo pollo frito, una de las comidas favoritas de su amado. En la siguiente escena imita muy graciosa los pasos de “perreo” que suele hacer Rauw frente a las puertas.

Y una de las escenas que más ha causado furor es cuando personifica a Rauw quejándose por no encontrar en la nevera algunos alimentos: “Aquí no hay arroz con jamonilla, no hay chuleta, no hay tostones, diablos, puñeta”, mientras mueve sus manos de forma divertida para reforzar la frustración del cantante.

El impacto de la parodia ha sido tan grande que sus seguidores no dejan de comentar que quieren ver la versión de Rauw imitando a Rosalía.