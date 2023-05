“Me muero por tener hijos, pero me asusta”, Hailey, esposa de Justin Bieber

La modelo Hailey Bieber (26) se ha expresado en varias ocasiones sobre las ganas que tiene de debutar en la maternidad junto a su marido, el cantante Justin Bieber (29). Sin embargo, sus declaraciones siempre han incluido un matiz: ese deseo no se materializará en el futuro inmediato debido a la prioridad que la modelo otorga estos días tanto a su faceta de empresaria, como a su salud mental y la de su esposo.

Los dos enamorados se casaron por la vía rápida en septiembre de 2018, cuando se presentaron sin previo aviso en un juzgado de Nueva York para tratar de sortear, sin éxito, a los paparazzi. Un año más tarde, la pareja congregó finalmente a sus mejores amigos y familiares en una ceremonia celebrada en su finca de Carolina del Sur, más acorde a las tradiciones nupciales e incluso a los cuentos de hadas.

Desde entonces, los rumores sobre una inminente incursión en la paternidad por parte de los Bieber han sido frecuentes, especialmente después de que ambos hayan reflexionado largo y tendido sobre esa idea en diversas entrevistas y apariciones públicas.

La última de ellas se ha producido este fin de semana: la estrella de las pasarelas, sobrina del actor Alec Baldwin, ha vuelto a confirmar su sueño de tener descendencia.

“Literalmente no he dejado de llorar sobre esto. Me muero por tener hijos, pero me asusta”, ha confesado Hailey en conversación con el semanario Sunday Times, antes de atribuir ese miedo al intenso escrutinio público que reciben tanto ella como su marido, entre los que habitualmente se cuelan crueles mensajes de odio. “Bastante tenemos con que se digan tantas cosas de mi marido y de mis amigas. No me puedo imaginar lo que tendría que afrontar si la gente dijera cosas de un niño”, ha revelado la modelo, amiga íntima de Kendall y Kylie Jenner.

A lo largo de sus cuatro años de matrimonio, Hailey y Justin Bieber han tenido que superar un sinfín de desafíos, como ambos evidenciaron en un documental de 2020 centrado en los problemas anímicos y la ansiedad que invadían al artista en el marco de su exigente carrera musical.

En marzo del año pasado, las cosas no mejoraron en el plano de la salud, ya que Hailey tuvo que ser intervenida de urgencia tras hallarse un coágulo de sangre en el cerebro. Poco después, Justin se vio obligado a cancelar su gira mundial por la parálisis facial que sufrió como consecuencia del síndrome de Ramsay Hunt.

“Recuerdo el día después de haber sido hospitalizada. Mi nombre aparecía en todos lados y la gente no dejaba de asumir cosas sobre mí. Quise hablar para contar lo que había pasado en mis propios términos”, ha recordado la maniquí sobre la repercusión pública de todo lo que les acontece, inevitablemente acompañada de conjeturas y hasta mentiras.

“Si te dejas silenciar, al final estás permitiendo que otras personas dicten tu vida”, se ha reafirmado antes de pensar en el impacto que la fama tendrá en sus futuros niños. “Basta que la gente diga cosas de mi marido o de mis amigas. No me puedo imaginar tener que confrontar a la gente diciendo cosas sobre un niño. Lo único que podemos hacer es criarlos lo mejor posible, que se sientan seguros y queridos”, ha concluido.