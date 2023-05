Tina Turner: revelan la causa de la muerte de la cantante

“ Me he puesto en gran peligro al negarme a enfrentar la realidad de que necesito una terapia diaria y de por vida con medicamentos. Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible ”.

El fallecimiento de la intérprete de canciones como “Goldeneye”, “Proud Mary”, “The Best” y “Private Dancer” cimbró a la industria musical y a miles de fans de todo el mundo.

Todos quieren un pedazo de Tina

Tras la noticia de su muerte, la autobiografía de Tina Turner, titulada “I, Tina”, coescrita por Kurt Loder, se posicionó como uno de los libros más vendidos de la semana. en menos de 24 horas.

El texto fue la inspiración principal para la exitosa película biográfica What’s Love Got to Do With It, lanzada a inicio de los 90, y que actualmente se puede ver en Star+. En ella Tina cuenta su ascenso al estrellato, y en especial, su tortuosa relación con su primer marido, Ike Turner.

En cuanto a su música, la mayoría de sus discos y canciones vieron un aumento meteórico de ventas y streamings en varias plataformas como Spotify, Amazon y Apple Music, de acuerdo con el portal TMZ.

“Tina también está teniendo un gran auge en iTunes, con ‘What’s Love Got to Do with It’, ‘Proud Mary’ y ‘Better Be Good to Me’ como solo algunos de los sencillos que se abren camino hacia la cima”, señaló el medio.