“Wonka traerá luz a un mundo que lo necesita”: Timothée Chalamet

“La diseñadora de vestuario Lindy Hemming diseñó ´El caballero de la noche´ y esa fue la película que a los 12 años me hizo querer actuar; me dije, ‘yo quiero formar parte de eso, sea lo que sea’; y el trabajo de Lindy colaboró mucho a mi querer. Fui increíblemente afortunado de trabajar con ella”, dijo Chalamet.

Basada en el extraordinario e icónico personaje que protagoniza “Charlie y la fábrica de chocolate”, el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los más vendidos de todos los tiempos, “Wonka” cuenta la maravillosa y azarosa historia de cómo un joven chocolatero, armado con tan solo sus sueños, logra cambiar el mundo, un deleitable mordisco a la vez.

De la mano de Paul King, guionista y director, este jueves llega a los cines de Honduras una embriagadora mezcla de magia y música, caos y emoción, todo contado con un corazón y un humor fabuloso.

Protagonizada por Timothée Chalamet, este irresistiblemente vívido e inventivo espectáculo de la gran pantalla presentará al público a un joven Willy Wonka en su proceso para convertirse en el mejor inventor, mago y chocolatero del mundo. “Esta es una película alegre. Se trata de llevar una luz a un mundo que la necesita desesperadamente, al menos así es como yo lo leo”, explica Timothée en una entrevista cedida a Diario LA PRENSA por Warner Bros. Pictures Latinoamérica.

“Cuando era un joven actor, las cosas que más me atraían eran las que suponían un reto emocional. Ya fuera por una noción de vanidad o por tener la necesidad de expresar lo que sentía, pero eso era lo que resultaba más atractivo. Cuando leí ´Wonka´, sentí el clásico desafío teatral desde el punto de vista del canto y del baile. Pero, cuando pienso en el tema central de esta película, cuando pienso en su razón de ser es la de llevar alegría al mundo; invitar a soñar, alentar a los soñadores a seguir soñando, promover a declararte tal como eres, quien eres, sin cuestionamientos”, detalla con emoción el joven de 27 años de edad.

“Es una declaración de que compartir con amabilidad y desde el entusiasmo es trazar un camino para avanzar, no solo para uno mismo, sino para quienes nos rodean. La historia trata sobre la importancia de hacer comunidad. Y sobre una comunidad que sobrevive en espacios de erosión. Es acerca de la luz y el amor. Me da mucho orgullo haber sido parte de eso”, asegura.

“Es un gran optimista, es un personaje que sigue siendo universal y tiene una gracia tan particular que jamás pasa de moda. Nunca toma el ‘No’ como respuesta. Se queda con su visión de optimismo que no lo deja caerse nunca”, añadió el director Paul King.

TRAMA.

‘Wonka’ ofrece un festín visual con un reparto lleno de estrellas en el que el director inventa el origen del mago y su odisea por cumplir su sueño de convertirse en fabricante del mejor chocolate del mundo.

Para ello se enfrentará a un cártel de chocolateros que casi parecen funcionar como narcotraficantes, además de policías corruptos y la diabólica dueña de una pensión (Olivia Colman) a quien vende su alma.

En el filme musical “Wonka”, tiene una visión especial para los negocios y una voz tan particular que cualquiera que lo escucha cantar sucumbe.“Tuve mucho entrenamiento vocal y de canto con nuestro jefe del departamento de música, el James Taylor británico. También hice mucho entrenamiento en danza con Chris Gatelli, un neoyorquino que es un coreógrafo fantástico. Lo siguiente fue practicar, practicar y practicar.

Fue una estrategia inteligente porque, cuando empezó el rodaje de la película, ya había construido estamina ( tiempo que puedes realizar una actividad al máximo de tus capacidades). Y debo decir que este es el proyecto que más me ha exigido, físicamente hablando, en el que he trabajado”, explica el actor famoso por peliculas como “Call me by your name”, “Dune”, “Little Women” y “Lady Bird”.

“En todas y cada una de las escenas. Tenemos el entusiasmo del personaje sumado al hecho de que no hay una escena que sea realmente estática. Un hecho que, no solamente es genial para la historia, sino también fue una gran lección para mí, como actor. Agradecí la posibilidad de correr esa carrera por la forma en la que pude ponerme”, asegura.

Con este papel, Chalamet sigue las huellas de dos leyendas, Gene Wilder y Johnny Depp, que interpretaron a Wonka en sendas adaptaciones de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ en 1971 y 2005, respectivamente.

“Tienes que hacer tu propia creación, porque ellos son gigantes del cine. Esta película es en realidad la pieza de acompañamiento para la de Gene Wilder”, dijo Chalamet, que citó trabajar con King y el elenco lleno de estrellas británicas, como Colman o Hugh Grant, como dos de los grandes alicientes en ‘Wonka’.

King, también guionista de la película, defendió en entrevista con EFE su decisión de imaginar la juventud de Willy Wonka y alumbrar un personaje lleno de pureza que todavía no se ha contaminado.

“En ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ Willy Wonka es casi un tipo de chocolate. Tiene un exterior frágil, ligeramente cínico, pero en su corazón hay ese extraordinario acto de generosidad de buscar a un niño para entregarle el trabajo al que ha dedicado su vida”, señaló.

De ahí que su filme, ambientado 25 años antes que el original, se centre en “cómo este personaje, con esa imaginación pura en el corazón y una visión optimista de la humanidad, llega a desarrollar esa piel tan frágil”.

Para King, lo mejor de la película es que trata grandes asuntos universales, pero con un toque de ligereza “a través de personajes grotescos y muy divertidos” que están dominados “por la codicia, que es el gran tema central de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’”.