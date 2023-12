Paris Hilton explica por qué recurrió a la gestación subrogada para ser madre

“Todavía arrastro un intenso síndrome post traumático por todo lo que viví en la adolescencia... Si estoy en el despacho de un médico, o me ponen una inyección... Literalmente me entra un ataque de pánico y no puedo respirar. Sabía que no iba a ser saludable para mí, o para el bebé que gestara en mi interior, esos niveles de ansiedad tan altos”, ha argumentado Paris Hilton en conversación con el medio Romper.

Desde un punto de vista más práctico, a Paris Hilton tampoco le convenía quedarse embarazada de forma natural debido a su apretada agenda profesional.

“Mi calendario está fuera de control. Nunca habría encontrado el momento para hacerlo, porque literalmente no tengo tiempo libre”, ha apuntado sobre su frenético ritmo de vida.