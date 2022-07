Raúl de Molina responde a las críticas por negarse a saludar de beso a cantante dominicana

“ Sea china, sea cubana, sea americana no voy a darle un beso si no la conozco ”, agregó.

“Eso (no saludar de beso) se lo hago al 80% de las personas que no conozco”, dijo el conductor cubano al comunicador Enrique Santos.

Y sobre las acusaciones de supuesto racismo , dijo “lo inventó está mujer y la persona que trabaja con ella que ya me dijeron quien era. Una persona que vivía en Miami y me dijeron lo que hacía. Esto ya yo se lo mandé a mi abogado”, manifestó.

Cuestionan el por qué sí abrazó a Carlos Ponce

Sobre por qué abrazó a Carlos Ponce, explicó que sabe que el actor para estar en Premios Juventud tuvo que realizarse una prueba de covid.

“Sí abracé a Carlos Ponce, pero sé que Carlos Ponce para estar en la alfombra de Premios Juventud tuvo que hacerse una prueba de COVID-19...Univisión le hizo pruebas a las personas que trabajaban con ellos para poder ir a la alfombra. Yo no conozco si ella se hizo una prueba de COVID-19 o no, pero no la voy a saludar. Me da pena, la saludé de lejos, le mandé besos y todo; pero no es una cosa que yo no la salude a ella porque sea dominicana, se han inventado eso”, subrayó.

De Molina explicó que tiene una pelea diaria con su esposa porque siempre que salen a un restaurante saluda a las personas de beso y él se cuida mucho del covid, aunque tenga sus cuatro vacunas.

Mira el momento: