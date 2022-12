Preparan documental sobre Olivia Newton-John

Olivia Newton-John falleció el pasado 8 de agosto a los 73 años de edad en su casa de California.

Había sido diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 1992 y dedicó mucha su carrera al activismo para combatir la enfermedad.

La productora This Machine, que hará el documental sobre la estrella australiana, ha estado a cargo de películas como Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, disponible en Apple TV+, y Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend, que tendrá su estreno el próximo año.