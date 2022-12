¿A qué huele Bad Bunny? Fan narra su experiencia con el cantante

“Me extiende la mano Benito , sus manos están bien suavecitas, yo creo que él no hace nada, y me da la vuelta y yo no sé dar la vuelta para ese lado. Todo mundo lo vio, lo notó, y dije ‘ya perdí mi oportunidad de bailar chido’ y pues no. Todo salió bien”, relató en el video.

Ningún aroma

Una de las preguntas más particulares que le hicieron antes de subir al escenario fue sobre cómo olía el artista. La jovencita manifestó que se sintió “decepcionada” tras darse cuenta de esto.

“Después de eso, dije, ‘no lo abracé’, y luego ya él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía. Me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume. Yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor”, explicó la mexicana.

El video obtuvo más de 220.000 visualizaciones, 17.000 ‘me gusta’ y 79 comentarios.

Varios internautas que aseguraron haber ido al concierto dijeron sentirse emocionados por haber estado cerca de ella en ese momento: “¡Y nosotros al lado de ella! También nos emocionamos porque Benito vio esa zona”, escribió uno de ellos.